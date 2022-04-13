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В Киеве силовики задержали троих россиян, переправлявших диверсантов в Украину

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 11:20
В Киеве силовики задержали троих россиян, переправлявших диверсантов в Украину

В Киеве правоохранители задержали россиян, незаконно переправлявших через государственную границу Украины диверсантов.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: По данным следствия, в течение 2021 – 2022 годов граждане РФ организовали схему по незаконной переправке россиян через государственную границу Украины для осуществления диверсионной деятельности относительно военных подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины.

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Эти лица снимали жилье в Киеве, подыскивали граждан Украины, которые открывали бы в банках на свое имя счета и осуществляли на них перечисление средств.

Также россияне снабжали их баллонами с краской, вероятно для нанесения маркировок для координации российского вторжения. Завербованные украинцы помогали задержанным гражданам РФ передвигаться по территории Украины.

 

Кроме того, подозреваемые передавали в РФ сведения, которые могли навредить суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Во время проведенных обысков у задержанных россиян выявлены и изъяты банковские карты, на которые перечислялись средства, а также средства связи и хранения информации.

В настоящее время суд арестовал всех троих подозреваемых.

 
 

В рамках следствия правоохранители устанавливают причастность этих лиц к другим преступлениям.

По инкриминируемой статье правонарушителям грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: диверсантыКиевпрокуратураполиция
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