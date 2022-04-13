В Киеве силовики задержали троих россиян, переправлявших диверсантов в Украину
В Киеве правоохранители задержали россиян, незаконно переправлявших через государственную границу Украины диверсантов.
Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция
Детали: По данным следствия, в течение 2021 – 2022 годов граждане РФ организовали схему по незаконной переправке россиян через государственную границу Украины для осуществления диверсионной деятельности относительно военных подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины.
Эти лица снимали жилье в Киеве, подыскивали граждан Украины, которые открывали бы в банках на свое имя счета и осуществляли на них перечисление средств.
Также россияне снабжали их баллонами с краской, вероятно для нанесения маркировок для координации российского вторжения. Завербованные украинцы помогали задержанным гражданам РФ передвигаться по территории Украины.
Кроме того, подозреваемые передавали в РФ сведения, которые могли навредить суверенитету и территориальной целостности Украины.
Во время проведенных обысков у задержанных россиян выявлены и изъяты банковские карты, на которые перечислялись средства, а также средства связи и хранения информации.
В настоящее время суд арестовал всех троих подозреваемых.
В рамках следствия правоохранители устанавливают причастность этих лиц к другим преступлениям.
По инкриминируемой статье правонарушителям грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.