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Маріуполь: в ОП підтвердили прорив оточення морпіхами 36-ї ОБрМП

Світлана КізіловаСереда, 13 квітня 2022, 11:31
Морські піхотинці з 36-ї бригади, скрин відео

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського прорвалися на з'єднання з полком "Азов".

Джерело: Арестович у Facebook, Новинарня

Деталі: Про результати спецоперації по виходу з оточення ворога та з'єднання з полком "Азов" спочатку розповів один з офіцерів 36-ї бригади. За його словами, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно.

Радник голови Офісу президента України 13 квітня підтвердив, що у Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який професійно забезпечив цей захід. Даних про ймовірні втрати Арестович не навів.

Пряма мова: "Азов" отримав суттєве підкріплення. 36-та бригада уникла розгрому частинами і отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу. Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони. Загалом система оборони міста (Маріуполя) приросла і зміцнилася".

Деталі: Водночас за інформацією видання "Новинарня", частина морпіхів потрапила в полон, і є ті, доля яких залишається нез’ясованою.

Також ввечері 12 квітня російські медіа поширювали інформацію про те, що серед українських військових 36-ї бригади в Маріуполі є поранені. 13 квітня Міноборони Росії заявило, що частина військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти "добровільно склали зброю та здалися в полон".

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Нагадаємо:

12 квітня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно.

Теми: МаріупольвійнаРосія
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