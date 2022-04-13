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Мариуполь: в ОП подтвердили прорыв оцепления морпехами 36-й ОБрМП

Светлана КизиловаСреда, 13 апреля 2022, 11:31
Морские пехотинцы из 36-й бригады, скриншот видео

Советник главы офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского прорвались на соединение с полком "Азов".

Источник: Арестович в Facebook, Новинарня

Детали: О результатах спецоперации по выходу из оцепления врага и объединения с полком "Азов" сначала рассказал один из офицеров 36-й бригады. По его словам, несмотря на большую сложность, спецоперация была проведена успешно.

Советник главы Офиса президента Украины 13 апреля подтвердил, что в Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил этот прорыв. Данных о возможных потерях Арестович не указал.

Прямая речь: "Азов" получил существенное подкрепление. 36-я бригада избежала разгрома частями и приобрела дополнительные серьезные возможности, фактически получила второй шанс. Защитники города теперь совместно серьезно укрепили свой район обороны. В целом система обороны города (Мариуполя) приросла и укрепилась".

Детали: В то же время, по информации издания "Новинарня", часть морпехов попала в плен, и есть те, чья судьба остается невыясненной.

Также вечером 12 апреля российские медиа распространяли информацию о том, что среди украинских военных 36-й бригады в Мариуполе есть раненные. 13 апреля Минобороны России заявило, что часть военнослужащих 36-й бригады морской пехоты "добровольно сложили оружие и сдались в плен".

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Напомним:

12 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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