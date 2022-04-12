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У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з "Азовом" – ЗМІ

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 20:59
Морські піхотинці з 36-ї бригади, скріншот ранкового відео

У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".

Джерело: "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів бригади

Деталі: За його словами, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно.

"Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим", – розповів офіцер бригади.

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня заблокований російькими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається і надати бійцям допомогу складно. 
  • 11 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, заявила, що 11 квітня може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.
  • Ввечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов".
  • 12 квітня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно.

Теми: Маріуполь
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