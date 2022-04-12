У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з "Азовом" – ЗМІ

У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".

Джерело: "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів бригади

Деталі: За його словами, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно.

"Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим", – розповів офіцер бригади.

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