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13 російських мобільних крематоріїв у Маріуполі спалюють тіла українців – розвідка

Роман ПетренкоСереда, 13 квітня 2022, 11:37
фото armyinform

Згідно з даними розвідки, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: За даними ГУР, після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в Бучі, російські війська почали використовувати мобільні крематорії.

Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у Новоайдарі Луганської області.

Розвідка зазначає, що у цих крематоріях спалюють також і російських військових, аби приховати втрати.

Теми: МаріупольРосіявійна
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