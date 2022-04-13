13 российских мобильных крематориев в Мариуполе сжигают тела украинцев – разведка

Согласно данным разведки, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13-ти мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей.

Источник: Главное управление разведки

Детали: По данным ГУР, после широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче, российские войска стали использовать мобильные крематории.

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В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств кафиры пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в Новоайдаре Луганской области.

Разведка отмечает, что в этих крематориях сжигают также и российские военные, чтобы скрыть потери.