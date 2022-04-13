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Люди виїжджають, місто стає пустим – мер Херсона

Роман ПетренкоСереда, 13 квітня 2022, 13:53
ХЕРСОН, МІСЬКРАДА, 24.03.2022, ФОТО ІГОРЯ КОЛИХАЄВА

Жителі Херсона виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до Миколаєва та Мелітополя, повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.

Джерело: Колихаєв в ефірі телемарафону, якого цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова Колихаєва: "Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх та ризик.

Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим".

Деталі: Колихаєв додав, що в Херсоні є проблеми із забезпеченням ліками та бюджетними виплатами на потреби міста.

Читайте також: Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно

Теми: ХерсонвійнаокупаціяРосія
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