Люди виїжджають, місто стає пустим – мер Херсона
Середа, 13 квітня 2022, 13:53
Жителі Херсона виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до Миколаєва та Мелітополя, повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.
Джерело: Колихаєв в ефірі телемарафону, якого цитує "Радіо Свобода"
Пряма мова Колихаєва: "Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх та ризик.
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Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим".
Деталі: Колихаєв додав, що в Херсоні є проблеми із забезпеченням ліками та бюджетними виплатами на потреби міста.
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