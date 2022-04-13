Люди уезжают, город становится пустым – мэр Херсона

Жители Херсона выезжают из оккупированного российскими войсками города в аннексированный Крым, а также в Николаев и Мелитополь, сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Источник: Колыхаев в эфире телемарафона, цитируемого "Радио Свобода"

Прямая речь Колыхаева: "Они сделали группу в Telegram-канале и выезжают в трех направлениях, но на свой страх и риск.

Собираются в машины по 3-4 человека и уезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым".

Детали: Колыхаев добавил, что в Херсоне есть проблемы с обеспечением лекарствами и бюджетными выплатами на нужды города.

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