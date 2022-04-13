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Київщина: за 7 днів на Житомирській трасі відкриють ще один насипний міст

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 13:54

У Київській області тривають роботи з розчищення Житомирської траси та зведення тимчасових насипних мостів через річку Ірпінь.

Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: За словами Павлюка, на Київщині поступово відбудовують дорожню інфраструктуру.

Продовжують розчищати Житомирської трасу та насипати тимчасові мости через Ірпінь.

Вказано, що в районі села Романівка міст уже готовий. Його звели за 6 днів.

Біля села Стоянка роботи зі зведення насипного мосту потребують більше часу і будуть закінчені за 7 днів.

Одночасно триває демонтаж знищеного загарбниками мосту на Житомирській трасі.

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Передісторія:  

  • 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.
  • Евакуйованим мешканцям звільнених територій радять повертатися додому лише після того, як завершиться розмінування, адже ворог залишив по собі багато закладеної вибухівки і снарядів, що не розірвалися. 

Теми: Київська областьвійна
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