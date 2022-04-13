Київщина: за 7 днів на Житомирській трасі відкриють ще один насипний міст
Середа, 13 квітня 2022, 13:54
У Київській області тривають роботи з розчищення Житомирської траси та зведення тимчасових насипних мостів через річку Ірпінь.
Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram
Деталі: За словами Павлюка, на Київщині поступово відбудовують дорожню інфраструктуру.
Реклама:
Продовжують розчищати Житомирської трасу та насипати тимчасові мости через Ірпінь.
Вказано, що в районі села Романівка міст уже готовий. Його звели за 6 днів.
Біля села Стоянка роботи зі зведення насипного мосту потребують більше часу і будуть закінчені за 7 днів.
ВІДЕО ДНЯ
Одночасно триває демонтаж знищеного загарбниками мосту на Житомирській трасі.
Передісторія:
- 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.
- Евакуйованим мешканцям звільнених територій радять повертатися додому лише після того, як завершиться розмінування, адже ворог залишив по собі багато закладеної вибухівки і снарядів, що не розірвалися.