Київщина: за 7 днів на Житомирській трасі відкриють ще один насипний міст

У Київській області тривають роботи з розчищення Житомирської траси та зведення тимчасових насипних мостів через річку Ірпінь.

Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: За словами Павлюка, на Київщині поступово відбудовують дорожню інфраструктуру.

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Продовжують розчищати Житомирської трасу та насипати тимчасові мости через Ірпінь.

Вказано, що в районі села Романівка міст уже готовий. Його звели за 6 днів.

Біля села Стоянка роботи зі зведення насипного мосту потребують більше часу і будуть закінчені за 7 днів.

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Одночасно триває демонтаж знищеного загарбниками мосту на Житомирській трасі.

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