Киевщина: через 7 дней на Житомирской трассе откроют еще один насыпной мост
Среда, 13 апреля 2022, 13:54
В Киевской области продолжаются работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временных насыпных мостов через реку Ирпень.
Источник: глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram
Детали: По словам Павлюка, в Киевской области постепенно отстраивают дорожную инфраструктуру.
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Продолжают расчищать Житомирскую трассу и насыпать временные мосты через Ирпень.
Указано, что в районе села Романовка насыпной мост уже готов. Его построили за 6 дней.
Возле села Стоянка работы по возведению насыпного моста требуют больше времени и будут закончены через 7 дней.
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Одновременно идет демонтаж уничтоженного захватчиками моста на Житомирской трассе.
Предыстория:
- 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
- Эвакуированным жителям освобожденных территорий советуют возвращаться домой лишь после того, как завершится разминирование, ведь враг оставил после себя много заложенной взрывчатки и неразорвавшихся снарядов.