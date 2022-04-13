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Киевщина: через 7 дней на Житомирской трассе откроют еще один насыпной мост

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 13:54
Киевщина: через 7 дней на Житомирской трассе откроют еще один насыпной мост

В Киевской области продолжаются работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временных насыпных мостов через реку Ирпень.

Источник: глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram

Детали: По словам Павлюка, в Киевской области постепенно отстраивают дорожную инфраструктуру.

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Продолжают расчищать Житомирскую трассу и насыпать временные мосты через Ирпень.

Указано, что в районе села Романовка насыпной мост уже готов. Его построили за 6 дней.

Возле села Стоянка работы по возведению насыпного моста требуют больше времени и будут закончены через 7 дней.

ВИДЕО ДНЯ

Одновременно идет демонтаж уничтоженного захватчиками моста на Житомирской трассе.

Предыстория: 

  • 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
  • Эвакуированным жителям освобожденных территорий советуют возвращаться домой лишь после того, как завершится разминирование, ведь враг оставил после себя много заложенной взрывчатки и неразорвавшихся снарядов.

Темы: Киевская областьвойна
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