Киевщина: через 7 дней на Житомирской трассе откроют еще один насыпной мост

В Киевской области продолжаются работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временных насыпных мостов через реку Ирпень.

Источник: глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram

Детали: По словам Павлюка, в Киевской области постепенно отстраивают дорожную инфраструктуру.

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Продолжают расчищать Житомирскую трассу и насыпать временные мосты через Ирпень.

Указано, что в районе села Романовка насыпной мост уже готов. Его построили за 6 дней.

Возле села Стоянка работы по возведению насыпного моста требуют больше времени и будут закончены через 7 дней.

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Одновременно идет демонтаж уничтоженного захватчиками моста на Житомирской трассе.

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