Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевщина: через 7 дней на Житомирской трассе откроют еще один насыпной мост

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 13:54

В Киевской области продолжаются работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временных насыпных мостов через реку Ирпень.

Источник: глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram

Детали: По словам Павлюка, в Киевской области постепенно отстраивают дорожную инфраструктуру.

Продолжают расчищать Житомирскую трассу и насыпать временные мосты через Ирпень.

Указано, что в районе села Романовка насыпной мост уже готов. Его построили за 6 дней.

Возле села Стоянка работы по возведению насыпного моста требуют больше времени и будут закончены через 7 дней.

Одновременно идет демонтаж уничтоженного захватчиками моста на Житомирской трассе.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
  • Эвакуированным жителям освобожденных территорий советуют возвращаться домой лишь после того, как завершится разминирование, ведь враг оставил после себя много заложенной взрывчатки и неразорвавшихся снарядов.

Темы: Киевская областьвойна
Главное сегодня

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать

аудиоСБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области

ЕС готовит нефтяное эмбарго после второго тура выборов во Франции

Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая

У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Все новости...
Киевская область
Киевщина: нацгвардейцы обнаружили большой схрон боеприпасов врага
В Киевской области обнаружили уже 720 тел мирных жителей, 200 человек пропали без вести
Возвращаться жить на Киевщину можно будет не раньше конца мая – глава ОВА
Последние новости
12:02
Хроника войны в Украине. 51-й день ОНЛАЙН
11:50
В Каховке 2 погибших и 3 раненых – вышли из домов посмотреть на сбитую ракету
11:38
После уничтожения "Москвы" Россия угрожает ракетными ударами по Киеву
11:31
Запорожская область: россияне ударили по Васильевке и везут туда пропагандистов
11:28
Moody's: РФ войдет в дефолт 4 мая, если не выплатит долг в долларах
11:09
Россияне обстреляли из минометов украинских пограничников на Черниговщине
11:00
Сербия хочет снизить зависимость от российского газа
10:54
Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать
10:50
В Армении говорят, что начали платить за российский газ в рублях
10:48
видеоУжгород тотально дерусифицируют
Все новости...