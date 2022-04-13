Окупанти обстрілюють Харків. Людей просять залишатися в укритті весь день

Департамент цивільного захисту Харківської області просить жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю через безперервні обстріли росіян.

Джерело: "Суспільне Харків"

Деталі: Від ранку в Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського.

Також російські військові обстрілюють район ХТЗ — там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму.

У Департаменті цивільного захисту області просять жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.