Окупанти обстрілюють Харків. Людей просять залишатися в укритті весь день
Середа, 13 квітня 2022, 14:55
Департамент цивільного захисту Харківської області просить жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю через безперервні обстріли росіян.
Джерело: "Суспільне Харків"
Деталі: Від ранку в Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського.
Також російські військові обстрілюють район ХТЗ — там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму.
У Департаменті цивільного захисту області просять жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.
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