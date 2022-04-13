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Оккупанты обстреливают Харьков. Людей просят оставаться в укрытии весь день

Роман ПетренкоСреда, 13 апреля 2022, 14:55
Оккупанты обстреливают Харьков. Людей просят оставаться в укрытии весь день
харковская ода

Департамент гражданской защиты Харьковской области просит жителей в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу из-за непрерывных обстрелов россиян.

Источник: "Суспільне Харків"

Детали: С утра в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602 микрорайона, поселка Жуковского.

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Также российские военные обстреливают район ХТЗ – там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма.

В Департаменте гражданской защиты области просят жителей в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже в отсутствие воздушной тревоги.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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