"Пікнік у Зоні": прикордонники показали сліди вояк РФ на радіоактивній території

Українські захисники переконалися, що російські окупанти рили окопи у Чорнобильській зоні та проживали на зараженій території.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Повідомляється, що охоронці кордону у складі Сил оборони обстежують територію, звідки захисники України вигнали загарбників.

У Чорнобильській зоні прикордонники переконалися, що російські військові у Рудому лісі проживали у закинутих ще з 1986 року хатинах. Охоронці кордону задокументували сліди перебування загарбників та залишки їхніх "пікніків" на радіоактивно зараженій території.