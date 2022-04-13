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"Пікнік у Зоні": прикордонники показали сліди вояк РФ на радіоактивній території

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 15:26
Пікнік у Зоні: прикордонники показали сліди вояк РФ на радіоактивній території
фото ДПСУ

Українські захисники переконалися, що російські окупанти рили окопи у Чорнобильській зоні та проживали на зараженій території.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Повідомляється, що охоронці кордону у складі Сил оборони обстежують територію, звідки захисники України вигнали загарбників.

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У Чорнобильській зоні прикордонники переконалися, що російські військові у Рудому лісі проживали у закинутих ще з 1986 року хатинах. Охоронці кордону задокументували сліди перебування загарбників та залишки їхніх "пікніків" на радіоактивно зараженій території.

 
 
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Теми: ЧАЕСвійна
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