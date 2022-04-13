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"Пикник в Зоне": пограничники показали следы солдат РФ на радиоактивной территории

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 15:26
Пикник в Зоне: пограничники показали следы солдат РФ на радиоактивной территории
фото ГПСУ

Украинские защитники убедились, что российские оккупанты рыли окопы в Чернобыльской зоне и проживали на зараженной территории.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Сообщается, что охранники границы в составе Сил обороны обследуют территорию, откуда защитники Украины выгнали захватчиков.

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В Чернобыльской зоне пограничники убедились, что российские военные в Рыжем лесу проживали в заброшенных еще с 1986 года домах.

Охранники границы задокументировали следы захватчиков и остатки их "пикников" на радиоактивно зараженной территории.

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Темы: ЧАЭСвойна
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