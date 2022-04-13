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ДСНС створила мапу небезпечних місць і приймає заявки на розмінування

Олена РощінаСереда, 13 квітня 2022, 15:44
Розмінування, фото ДСНС

На сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Відтепер на сайті ДСНС можна щоденно відстежувати динаміку робіт із розмінування по регіонах: кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів. 

 

Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті Розмінування України або за номером 101.

 

Довідка: У випадку виявлення підозрілих предметів або боєприпасів не можна підходити, піднімати, підбивати ногою, користуватись радіоелектронними засобами в місцях знахідок.

Треба зразу відійти на безпечну відстань та повідомити служби порятунку за номером 101 або 102, а також попередити людей навколо про можливу небезпеку.

Цьому передувало: 11 квітня начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар повідомляв, що близько 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами. Це – майже половина території України.

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