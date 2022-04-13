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ГСЧС создала карту опасных мест и принимает заявки на разминирование

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 15:44
Разминирование, фото ГСЧС

На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Теперь на сайте ГСЧС можно ежедневно отслеживать динамику работ по разминированию в регионах: количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов.

 

Подать заявку о находке взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее исполнения можно через страницу с интерактивной картой на сайте Разминирование Украины или по номеру 101.

 

Справка: При обнаружении подозрительных предметов или боеприпасов нельзя подходить, поднимать, подбивать ногой, пользоваться радиоэлектронными средствами в местах находок.

Следует сразу отойти на безопасное расстояние и сообщить службам спасения по номеру 101 или 102, а также предупредить людей вокруг о возможной опасности.

Этому предшествовало: 11 апреля начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь сообщал, что порядка 300 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами. Это почти половина территории Украины.

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Темы: разминированиеГСЧСвойнаУкравтодор
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