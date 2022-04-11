Розмінування потребує майже половина території України – ДСНС

Близько 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.

Джерело: начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар на брифінгу 11 квітня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно провести комплекс заходів з гуманітарного розмінування... За попередніми оцінками, це близько 300 тис. кв. км - майже половина території нашої країни.

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Щодня вилучається та знешкоджується в середньому від 2 до 6 тис. вибухонебезпечних предметів".

Деталі: За словами Бондаря, наразі основні зусилля з розмінування територій зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Чернігівсько-Броварському, Ніжинському та Тростянецькому напрямках.

Представник ДСНС наголосив, що, незважаючи на безперервні обстріли, щодня піротехніки працюють у Харківській та Миколаївській областях.

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Відповідаючи на запитання про те, як жителі Київської області можуть повернутися додому після розмінування територій, начальник управління сказав: "Ірпінь ми відпрацювали. Але є домоволодіння, де не було господарів. Ми, як служба порятунку, не маємо права заходити на приватну територію. Тому ми залишаємо повідомлення: якщо людина повертається додому, то викликає нас, оглядаємо, після чого даємо дозвіл перебувати у домі".

При цьому Бондар додав: "Але основне рішення щодо можливості повернення людей – це функція місцевої влади".

Представник ДСНС також зазначив, що українські вибухотехніки мають високу кваліфікацію та працюють із сучасними боєприпасами типу "Іскандер", боєприпасами, що використовуються в авіації – ракети "Земля-повітря", "Повітря-повітря".

Пряма мова: "Має місце застосування систем залпового вогню з касетними елементами… із системи "Іскандер", коли при спрацьовуванні розкидаються на великі площі та елементи перебувають у боєготовності. Наші фахівці проводять знищення таких боєприпасів безпосередньо на місці їх виявлення, тобто це ті боєприпаси, які не можна зрушити з місця, перевезти, знешкодити у будь-який спосіб, крім фізичного вибуху".

Деталі: Бондар наголосив, що російські окупанти використовують протипіхотні та протитанкові міни, у Харківській області ворог використав системи дистанційного мінування.

Також він наголосив, що через масштабне мінування ворогом дуже велика площа полів в Україні не може поки що використовуватись для сільськогосподарської діяльності.

"Але ми максимально робитимемо все, щоб якнайшвидше надати можливість нашим аграріям провести посівні роботи", - запевнив він.