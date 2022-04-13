Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині росіяни вбили більше 100 людей, тіла зі слідами катувань – голова ОВА

Катерина ТищенкоСереда, 13 квітня 2022, 16:40
На Сумщині росіяни вбили більше 100 людей, тіла зі слідами катувань – голова ОВА
Дмитро Живицький

На Сумщині окупанти вбили більше 100 людей, пошук зниклих продовжується. Збитки внаслідок знищення місцевої інфраструктури перевищили 10 мільярдів гривень

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на брифінгу в медіа-центрі Україна

Пряма мова: "Загинуло більше 100 мирних мешканців. Але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла – зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі.

Реклама:

Багато людей зникли безвісті. Є люди, які знаходяться в полоні – по ним працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин – достеменно невідомо.

У лікарнях багато поранених, багато наших поранених в лікарнях сусідніх областей. Дуже серйозна психологічна травма у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки. Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних мешканцях, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховались, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні".

Деталі: За попередніми оцінками, збитки внаслідок знищення місцевої інфраструктури перевищили 10 мільярдів гривень.

ВІДЕО ДНЯ

"Неможливо поки що порахувати збитки, завдані економіці, неотримані прибутки, несплачені податки, не працюючі підприємства", - сказав Живицький.

На відновлення найбільш ушкоджених внаслідок російського вторгнення міст Охтирка, Тростянець, Боромля, Краснопілля, Конотопського району вже отримано 250 млн грн на першочергові роботи.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Сумська область
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: