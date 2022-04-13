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На Сумщині росіяни вбили більше 100 людей, тіла зі слідами катувань – голова ОВА

Катерина ТищенкоСереда, 13 квітня 2022, 16:40
Дмитро Живицький

На Сумщині окупанти вбили більше 100 людей, пошук зниклих продовжується. Збитки внаслідок знищення місцевої інфраструктури перевищили 10 мільярдів гривень

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на брифінгу в медіа-центрі Україна

Пряма мова: "Загинуло більше 100 мирних мешканців. Але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла – зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі.

Багато людей зникли безвісті. Є люди, які знаходяться в полоні – по ним працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин – достеменно невідомо.

У лікарнях багато поранених, багато наших поранених в лікарнях сусідніх областей. Дуже серйозна психологічна травма у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки. Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних мешканцях, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховались, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні".

Деталі: За попередніми оцінками, збитки внаслідок знищення місцевої інфраструктури перевищили 10 мільярдів гривень.

"Неможливо поки що порахувати збитки, завдані економіці, неотримані прибутки, несплачені податки, не працюючі підприємства", - сказав Живицький.

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На відновлення найбільш ушкоджених внаслідок російського вторгнення міст Охтирка, Тростянець, Боромля, Краснопілля, Конотопського району вже отримано 250 млн грн на першочергові роботи.

Теми: Сумська областьвійна
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