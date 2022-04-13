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В Сумской области россияне убили более 100 человек, тела со следами пыток – глава ОВА

Катерина ТищенкоСреда, 13 апреля 2022, 16:40
Дмитрий Живицкий

В Сумской области оккупанты убили более 100 человек, поиск пропавших без вести продолжается. Ущерб в результате уничтожения местной инфраструктуры превысил 10 миллиардов гривен.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на брифинге в медиа-центре Украина

Прямая речь: "Погибли более 100 мирных жителей. Но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи.

Многие пропали без вести. Есть люди, которые находятся в плену – по ним работает переговорная группа. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин – неизвестно.

В больницах много раненых, много наших раненых в больницах соседних областей. Очень серьезная психологическая травма у перенесших оккупацию у людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники. Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам с детьми. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, причиняемый россиянами у нас в регионе".

Детали: По предварительным оценкам, ущерб в результате уничтожения местной инфраструктуры превысил 10 миллиардов гривен.

"Невозможно пока посчитать убытки, причиненные экономике, неполученные прибыли, неуплаченные налоги, не работающие предприятия", - сказал Живицкий.

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Темы: Сумская областьвойна
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