ЗСУ знищили колону російської військової техніки

Українські десантники спільно з іншими підрозділами Сил оборони знищили колону російської військової техніки.

Джерело: пресцентр командування Десантно-штурмових військ

Дослівно: "В одному з районів виконання завдань, підрозділом Десантно-штурмових військ ЗС України спільно з побратимами з інших складових сил оборони держави, знищено колону військової техніки російських окупантів.

Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ".

Деталі: Повідомлення проілюстроване знімками захоплених службових документів та матеріалів пропагандистського характеру.