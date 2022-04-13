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ЗСУ знищили колону російської військової техніки

Валентина РоманенкоСереда, 13 квітня 2022, 17:11
фото: ДШВ

Українські десантники спільно з іншими підрозділами Сил оборони знищили колону російської військової техніки.

Джерело: пресцентр командування Десантно-штурмових військ

Дослівно: "В одному з районів виконання завдань, підрозділом Десантно-штурмових військ ЗС України спільно з побратимами з інших складових сил оборони держави, знищено колону військової техніки російських окупантів.

Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ".

Деталі: Повідомлення проілюстроване знімками захоплених службових документів та матеріалів пропагандистського характеру.

 
 

Теми: війна
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