ВСУ уничтожили колонну российской военной техники
Среда, 13 апреля 2022, 17:11
Украинские десантники совместно с другими подразделениями Сил обороны уничтожили колонну российской военной техники.
Источник: пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск
Дословно: "В одном из районов выполнения задач подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства уничтожена колонна военной техники российских оккупантов.
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В частности, был уничтожен передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ".
Детали: Сообщение проиллюстрировано снимками захваченных документов и материалов пропагандистского характера.
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