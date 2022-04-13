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ВСУ уничтожили колонну российской военной техники

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 17:11
фото: ДШВ

Украинские десантники совместно с другими подразделениями Сил обороны уничтожили колонну российской военной техники.

Источник: пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск

Дословно: "В одном из районов выполнения задач подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства уничтожена колонна военной техники российских оккупантов.

В частности, был уничтожен передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ".

Детали: Сообщение проиллюстрировано снимками захваченных документов и материалов пропагандистского характера.

 
 

Темы: война
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