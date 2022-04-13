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Росіянин відмовився воювати в Україні – у документі написали "Схильний до зради"

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 18:32
Фото з сайту Медузи

Російського контрактника, який відмовився воювати в Україні, звільнили зі служби та написали в документі, що він "Схильний до зради, брехні та обману".

Джерело: Медуза з посиланням на адвоката військовослужбовця Максима Гребенюка

Деталі: Повідомляється, що контрактник відмовився воювати в Україні, оскільки провів 7 місяців у відрядженні в Сирії та розраховував на реабілітаційну відпустку.

При звільненні начальник відділу кадрів 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з дислокацією в Дагестані поставив в обліково-послужній карти військовослужбовця нестатутний штамп: "Схильний до зради, брехні та обману; Відмовився від участі у спеціальній військовій операції на території ЛНР, ДНР та України". 

 

За словами Гребенюка, записи, які вносяться до обліково-послужних карток, чітко регламентовані, а запис про "зраду" нічим не передбачений. Адвокат наголосив, що такий запис "спрямований виключно на те, щоб образити, принизити військовослужбовця", а також ускладнити його працевлаштування, зокрема у правоохоронні органи.

Гребенюк зазначив, що планує оскаржити звільнення контрактника та анулювати нестатутний штамп.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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