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Россиянин отказался воевать в Украине – в документе написали "Склонен к предательству"

Ирина БалачукСреда, 13 апреля 2022, 18:32
Россиянин отказался воевать в Украине – в документе написали Склонен к предательству
Фото с сайта Медузы

Российского контрактника, который отказался воевать в Украине, уволили со службы и написали в документе, что он "Склонен к предательству, лжи и обману".

Источник: Медуза со ссылкой на адвоката военнослужащего Максима Гребенюка

Детали: Сообщается, что контрактник отказался воевать в Украине, поскольку провел 7 месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск.  

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При увольнении начальник отдела кадров 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Дагестане поставил в учетно-послужную карту военнослужащего неуставной штамп: "Склонен к предательству, лжи и обману; Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". 

 

По словам Гребенюка, записи, вносимые в учетно-послужные карты, четко регламентированы, а запись о "предательстве" ничем не предусмотрена. Адвокат подчеркнул, что она "направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего", а также усложнить его трудоустройство, в том числе в правоохранительные органы.

Гребенюк отметил, что планирует обжаловать увольнение контрактника и аннулировать неуставной штамп.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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