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На сході та півдні України війська РФ готові до наступальних дій – Генштаб

Катерина ТищенкоСереда, 13 квітня 2022, 19:03
ілюстративне фото Міноборони РФ

Війська РФ перебувають у готовності до наступальних дій на Донецькому і Таврійському напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів".

Деталі: Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

Крім того, росіяни продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв’язку з неможливістю його захоплення, збройні сили РФ продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.

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На Південнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів ЗСУ.

Генштаб також повідомляє, що в бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їх комплектування здійснювалося під час примусової мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Структурно зазначені полки нараховують до 5-ти батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному. При цьому досвід ведення бойових дій мають лише 5-10% особового складу. Управління полків складається з офіцерів збройних сил РФ. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами.

Що передувало: 12 квітня Генштаб повідомляв, що росіяни завершують основні маневри та переміщення основних з’єднань та частин військ перед початком масивного наступу на Донеччині й Луганщині.

Теми: війнаЗбройні силиДонбасРосія
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