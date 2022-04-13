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На сході та півдні України війська РФ готові до наступальних дій – Генштаб

Катерина ТищенкоСереда, 13 квітня 2022, 19:03
На сході та півдні України війська РФ готові до наступальних дій – Генштаб
ілюстративне фото Міноборони РФ

Війська РФ перебувають у готовності до наступальних дій на Донецькому і Таврійському напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів".

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Деталі: Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

Крім того, росіяни продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв’язку з неможливістю його захоплення, збройні сили РФ продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.

На Південнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів ЗСУ.

Генштаб також повідомляє, що в бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їх комплектування здійснювалося під час примусової мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Структурно зазначені полки нараховують до 5-ти батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному. При цьому досвід ведення бойових дій мають лише 5-10% особового складу. Управління полків складається з офіцерів збройних сил РФ. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами.

Що передувало: 12 квітня Генштаб повідомляв, що росіяни завершують основні маневри та переміщення основних з’єднань та частин військ перед початком масивного наступу на Донеччині й Луганщині.

Теми: війнаЗбройні силиДонбасРосія
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