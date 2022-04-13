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На востоке и юге Украины войска РФ готовы к наступательным действиям – Генштаб

Катерина ТищенкоСреда, 13 апреля 2022, 19:03
На востоке и юге Украины войска РФ готовы к наступательным действиям – Генштаб
иллюстративное фото Минобороны РФ

Войска РФ находятся в готовности к наступательным действиям в Донецком и Таврическом направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары".

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Детали: Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

Кроме того, россияне продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы РФ продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводили. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений ВСУ.

Генштаб также сообщает, что в боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование осуществлялось при принудительной мобилизации мужчинами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. При этом опыт ведения боевых действий имеет лишь 5-10% личного состава. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил РФ. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами.

Что предшествовало: 12 апреля Генштаб сообщал, что россияне завершают основные маневры и перемещения основных соединений и частей войск перед началом массивного наступления в Донецкой и Луганской областях.

Темы: войнаВооруженные силыДонбассРосcия
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