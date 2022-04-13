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Росії примарились шпигуни в СММ ОБСЄ

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 20:05
Скриншот з відео РИА Новости

Голова Слідчого комітету Росії доручив перевірити інформацію про нібито ведення розвідувальної діяльності представниками місії ОБСЄ на території Донбасу.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Також у Луганську зібрали невеликий мітинг проти роботи СММ ОБСЄ.

Близько 30 людей із десятьма надрукованими плакатами "ОБСЄ поза законом" та "ОБСЄ – посібники нацистів" скандували "Ні війні" та "Їдьте додому".

Передісторія: 

  • 31 березня Росія заблокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні.
  • Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.

Теми: РосіяОБСЄвійнаДонбас
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