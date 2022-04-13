Росії примарились шпигуни в СММ ОБСЄ

Голова Слідчого комітету Росії доручив перевірити інформацію про нібито ведення розвідувальної діяльності представниками місії ОБСЄ на території Донбасу.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Також у Луганську зібрали невеликий мітинг проти роботи СММ ОБСЄ.

Близько 30 людей із десятьма надрукованими плакатами "ОБСЄ поза законом" та "ОБСЄ – посібники нацистів" скандували "Ні війні" та "Їдьте додому".

Передісторія: