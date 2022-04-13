России привиделись шпионы в СММ ОБСЕ
Среда, 13 апреля 2022, 20:05
Глава Следственного комитета России поручил проверить информацию о якобы ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса.
Источник: РИА Новости
Детали: Также в Луганске собрали небольшой митинг против работы СММ ОБСЕ.
Около 30 людей с десятью отпечатанными плакатами "ОБСЕ вне закона" и "ОБСЕ – пособники нацистов" скандировали "Нет войне" и "Уезжайте домой".
Предыстория:
- 31 марта Россия заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине.
- Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.