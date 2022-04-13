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Росіяни обстрілюють Харків: 4 загиблих, 10 поранених

Катерина ТищенкоСереда, 13 квітня 2022, 22:52
наслідки обстрілу Харкова 13 квітня, фото прокуратури

Внаслідок обстрілів Харкова у середу загинули 4 мирних жителів, 10 поранені. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

 

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 13 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли житлові будинки у Немишлянському районі м. Харкова.

Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Чотирьох мирних мешканців поранено, наймолодшому – 17 років, найстаршому – 75.

Пошкоджено помешкання та автівки людей".

 

Деталі: Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у середу росіяни наносили інтенсивні удари в Харкові на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського.

"На жаль, внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителів та 10 поранених", - повідомив він.

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Що передувало: Раніше в середу Департамент цивільного захисту Харківської області просив жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю через безперервні обстріли росіян.

Теми: ХарківвійнаРосія
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