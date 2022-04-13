Россияне обстреливают Харьков: 4 погибших, 10 раненых

В результате обстрела российскими войсками Харькова в среду погибли 4 мирных жителя, 10 ранены.

Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 13 апреля 2022 г. российские военнослужащие обстреляли жилые дома в Немышлянском районе г. Харькова.

В результате обстрела три человека погибли. Четырех мирных жителей ранены, самому молодому – 17 лет, самому старшему – 75.

Повреждены помещения и машины людей".

Детали: Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в среду россияне наносили интенсивные удары в Харькове на Северной Салтовке, 602 микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского.

"К сожалению, в результате обстрелов за день погибли 4 мирных жителя и 10 раненых", - сообщил он.

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Что предшествовало: Ранее в среду Департамент гражданской защиты Харьковской области просил жителей в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу из-за непрерывных обстрелов россиян.