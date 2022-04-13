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Кличко підтримав перейменування станцій метро: розгляне Київрада

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 22:28
Кличко підтримав перейменування станцій метро: розгляне Київрада
Метро "Мінська". Фото tov-tob.livejournal.com

Мер Києва Віталій Кличко виступає за перейменування станцій метро, які мають "не дружні" до України назви, як, наприклад, станція "Мінська".

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації

Пряма мова Кличка: "Такі перейменування ми будемо розглядати на найближчій сесії Київради. Щоб нам, киянам, назви столичних станцій метро нагадували про позитивні зміни та про те, хто є нашими справжніми друзями. А не звеличували тих, хто посилає сюди орду і смерть українцям. Ми обов’язково розглянемо це питання і зробимо правильні кроки".

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Деталі: Кличко вважає доречним перейменувати станцію "Мінська" на "Варшавську".

Він нагадав, що сьогодні з Мінська лунають погрози, а з території Білорусі злітають літаки, які бомблять наші міста, і випускають ракети по Україні.

Водночас Варшава – місто, яке активно допомагає Києву і прийняло багато переселенців.

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Теми: Київметро
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