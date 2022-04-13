Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко підтримав перейменування станцій метро: розгляне Київрада

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 22:28
Метро "Мінська". Фото tov-tob.livejournal.com

Мер Києва Віталій Кличко виступає за перейменування станцій метро, які мають "не дружні" до України назви, як, наприклад, станція "Мінська".

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації

Пряма мова Кличка: "Такі перейменування ми будемо розглядати на найближчій сесії Київради. Щоб нам, киянам, назви столичних станцій метро нагадували про позитивні зміни та про те, хто є нашими справжніми друзями. А не звеличували тих, хто посилає сюди орду і смерть українцям. Ми обов’язково розглянемо це питання і зробимо правильні кроки".

Деталі: Кличко вважає доречним перейменувати станцію "Мінська" на "Варшавську".

Він нагадав, що сьогодні з Мінська лунають погрози, а з території Білорусі злітають літаки, які бомблять наші міста, і випускають ракети по Україні.

Водночас Варшава – місто, яке активно допомагає Києву і прийняло багато переселенців.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Київметро
Головне сьогодні

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

"Азов" вважає, що деблокада Маріуполя – можлива

Нагнітання посилюється: Росія заявила про "обстріл" з боку України ще двох сіл

Усі новини...
Київ
Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"
Кличко: Повертатися до Києва ще зарано, РФ не відкинула свої плани
Посольство Молдови повертається зі Львова до Києва
Останні новини
00:06
Зеленський відкинув тезу про спільне історичне коріння з РФ: "Яка ви Русь, ви – орда"
23:57
Пожежна частина стала домом. Як працюють рятувальники в час війни
23:51
Польща замовила у Британії новий ракетний комплекс
23:36
FlixBus відновлює українські маршрути
23:26
Росіяни зруйнували майже 80% села Горенка
23:16
Франція готується повернути посольство до Києва
23:09
95% будівель у Маріуполі зруйновані – Зеленський
22:54
Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув
22:45
Данілов: Ракетна програма за Зеленського не зупинялася жодного дня
22:28
ФОТОCпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку
Усі новини...