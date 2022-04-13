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Кличко поддержал переименование станций метро: рассмотрит Киевсовет

Ирина БалачукСреда, 13 апреля 2022, 22:28
Кличко поддержал переименование станций метро: рассмотрит Киевсовет
Метро "Минская". Фото tov-tob.livejournal.com

Мэр Киева Виталий Кличко выступает за переименование станций метро, ​​которые имеют "не дружественные" по отношению к Украине названия, как, например, станция "Минская".

Источник: сайт Киевской городской военной администрации

Прямая речь Кличко: "Такие переименования мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных переменах и о том, кто наши настоящие друзья. А не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги".

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Детали: Кличко считает уместным переименовать станцию ​​"Минская в "Варшавскую".

Он напомнил, что сегодня из Минска звучат угрозы, а с территории Беларуси взлетают бомбящие наши города самолеты и выпускают ракеты по Украине.

В то же время Варшава – город, который активно помогает Киеву и принял много переселенцев.

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Темы: Киевметро
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