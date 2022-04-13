В новом пакете оружия США передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов

В новом пакете вооружения, которое Украине передают власти США, включены 200 американских бронетранспортеров, 11 вертолетов, 18 гаубиц, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и несколько сотен дронов Switchblade.

Источник: брифинг спикера Пентагона Джона Кирби

Детали: В новом пакете администрация США включила:

11 вертолетов Ми-8/Ми-17 советского производства;

18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов для них;

200 американских бронетранспортеров М113;

500 ракет для американских современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin;

300 баражиррующих дронов Switchblade;

10 радаров для обнаружения артиллерийских снарядов AN/TPQ-36;

2 радара противовоздушной разведки AN|MPQ-64 Sentinel;

100 бронированных многоцелевых машин;

мины М18А1 Claymore, соответствующие положениям Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин;

Кроме того, в пакет включены самоходные суда береговой охраны, взрывчатка, защитные костюмы и средства радиологической, бактериологической, химической и ядерной защиты, 30 тысяч шлемов и бронежилетов, более 2000 средств оптических и лазерных прицелов, а также медицинские принадлежности.

Кирби подчеркнул, что типы вооружения составляли совместно с украинскими властями, которые корректировали свои запросы с учетом ситуации в театре боевых действий в восточных областях.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что этот пакет вооружения планируют предоставить для усиления подразделений Вооруженных сил Украины в восточных областях, которые должны помочь украинской армии остановить наступление российских оккупантов на Донбассе. В частности, украинская сторона, по словам Кирби, настаивала на предоставлении артиллерии среднего и дальнего радиуса для эффективного противодействия наступлению российских войск.

11 вертолетов советского производства, по его словам, предназначались для вооружения вооруженных сил Афганистана летом 2021 года, однако их не передали из-за падения режима президента Ашрафа Гани под ударами боевиков "Талибана". Кирби не смог объяснить, какой будет путь доставки вертолетов в Украину. Но он предположил, что их доставят транспортным самолетом на аэродром в Польшу, откуда их заберут по суше или украинские летчики перелетят на аэродром на территории Украины.

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Что было раньше: Президент Джо Байден 13 апреля подписал закон о предоставлении очередного пакета вооруженной помощи для Украины, который совокупно оценивается в 800 миллионов долларов.