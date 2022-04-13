Українські ракети вразили флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" - джерела

Українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вражено ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко, джерела УП

Пряма мова Марченка: "Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!

Ракети "Нептун" які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень".

Деталі: Офіційних підтверджень від військових наразі немає. Водночас джерела УП в розвідці підтверджують цю інформацію. На підмогу "Москві", за даними джерела, прийшли 4 російські технічні судна. Наразі триває шторм.

Дослівно: "За наявною інформацією "Москва" зник з радару, в тому районі зараз також перебувають інші кораблі корабельного угрупування ворога, можливо відбувається рятувальна операція. Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний".

Додатково: Дані опосередковано підтверджує голова Офісу президента Андрій Єрмак, який у своєму телеграм-каналі зазначив, що крейсер "Москва" вирушив "відомим курсом".

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Нагадаємо: Крейсер "Москва" поряд із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" були тими, хто погрожував захисникам українського острова Зміїний. На вимогу російського агресора – здатися прикордонники відповіли фразою, яка вже стала легендарною – "русский военный корабль иди нах..й!".