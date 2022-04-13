Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские ракеты поразили флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" - источники

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 22:56
крейсер "Москва", иллюстративное фото.

Украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поражен ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко, источники УП

Прямая речь Марченко: "Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!"

Ракеты "Нептун" стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения".

Детали: Официальных подтверждений от военных пока нет. В то же время источники УП в разведке подтверждают эту информацию. На помощь "Москве", по данным источника, пришли 4 российских технических судна. Сейчас на море шторм.

Дословно: "По имеющейся информации "Москва" исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно происходит спасательная операция. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный".

Дополнительно: Данные косвенно подтверждает глава Офиса президента Андрей Ермак, отметивший в своейм телеграм-канале, что крейсер "Москва" отправился "известным курсом".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. На требование российского агрессора - сдасться пограничники ответили фразой, которая уже стала легендарной - "русский военный корабль иди нах..й!".

Главное сегодня

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

"Азов" считает, что деблокада Мариуполя возможна

Все новости...
Последние новости
04:18
03:36
Юг: ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы вражеской техники
03:10
На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт
02:52
США потратят $9,5 млн на содержание яхты российского олигарха
02:12
У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон
01:45
85% тел погибших в Буче – с отверстиями от пуль – мэр
01:42
Россия просит Бразилию помочь избежать санкций – Reuters
01:11
Макрон после разговора с Зеленским анонсировал партию cпасательного оборудования Украине
01:04
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
00:50
Донбасс: защитники уничтожили 4 российских танка и 10 БТР и БМП
Все новости...