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Украинские ракеты поразили флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" - источники

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 22:56
Украинские ракеты поразили флагман ЧФ РФ крейсер Москва - источники
крейсер "Москва", иллюстративное фото.

Украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поражен ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко, источники УП

Прямая речь Марченко: "Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!"

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Ракеты "Нептун" стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения".

Детали: Официальных подтверждений от военных пока нет. В то же время источники УП в разведке подтверждают эту информацию. На помощь "Москве", по данным источника, пришли 4 российских технических судна. Сейчас на море шторм.

Дословно: "По имеющейся информации "Москва" исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно происходит спасательная операция. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный".

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Дополнительно: Данные косвенно подтверждает глава Офиса президента Андрей Ермак, отметивший в своейм телеграм-канале, что крейсер "Москва" отправился "известным курсом".

Напомним: Крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. На требование российского агрессора - сдасться пограничники ответили фразой, которая уже стала легендарной - "русский военный корабль иди нах..й!".

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