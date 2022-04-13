Ле Пен знову каже про легітимність "референдуму" 2014 року в окупованому Криму

Кандидатка у президенти Франції, лідерка правопопулістського національного об’єднання Марін Ле Пен заявила, що не змінювала свою позицію щодо анексії Криму, зазначивши, що РФ оголосила півострів своєю територією після референдуму.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю BFMTV.

Ведучий запитав кандидатку, чи не шкодує вона про те, що заперечувала анексію Криму РФ, за що їй заборонили в’їзд в Україну.

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"Я не заперечувала – там був референдум… Ні, я не шкодую (що казала це). У Криму був референдум. Крим був українським 26 років (насправді 23 роки української незалежності та, у складі УРСР, з 1954 року – ред.), увесь інший час він був російським. Жителі Криму захотіли знову приєднатися до Росії – от і все", ­– сказала Ле Пен.

Вона сказала, що сподівається, що заборону скасують, якщо громадяни Франції оберуть її президентом.

Варто зазначити, що достеменно невідомо, чи заборонили Ле Пен в'їзд в Україну. Цей крок обговорювався на початку 2017 року, але тоді в СБУ повідомили, що "за результатами оцінки всієї інформації і думок відомств" заборону вирішили не застосовувати.

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В попередньому інтерв'ю лідерка "Національного об'єднання" сказала, що не виступає за скасування санкцій проти РФ, запроваджених після вторгнення в Україну.

Марін Ле Пен заявила також, що у разі перемоги на виборах хоче, щоб Франція залишила об'єднане командування НАТО, проте вона не має наміру відмовлятися від застосування ключової статті 5 договору Альянсу.

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