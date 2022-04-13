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Ле Пен снова говорит о легитимности "референдума" в 2014 году в оккупированном Крыму

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 23:13
Ле Пен снова говорит о легитимности референдума в 2014 году в оккупированном Крыму
Марин Ле Пен. Фото Getty Images

Кандидатка в президенты Франции, лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что не меняла свою позицию по поводу аннексии Крыма, отметив, что РФ объявила полуостров своей территорией после референдума.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью BFMTV.

Ведущий спросил кандидатку, не жалеет ли она о том, что отрицала аннексию Крыма РФ, за что ей запретили въезд в Украину.

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"Я не отрицала – там был референдум… Нет, я не жалею (что говорила это). В Крыму был референдум. Крым был украинским 26 лет (на самом деле – 23 года украинской независимости и, в составе УССР, с 1954 года – ред.), все остальное время он был российским. Жители Крыма захотели снова присоединиться к России, вот и все", – сказала Ле Пен.

Она сказала, что надеется, что запрет будет отменен, если граждане Франции изберут её президентом.

Стоит отметить, что неизвестно, запретили Ле Пен въезд в Украину или нет. Этот шаг обсуждался в начале 2017 года, но в итоге в СБУ сообщили, что "по результатам оценки всей информации и мнений ведомств" запрет решили не применять.

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В предыдущих интервью лидер "Национального объединения" сказала, что не выступает за отмену санкций против РФ, введенных после вторжения в Украину.

Марин Ле Пен также заявила, что в случае победы на выборах хочет, чтобы Франция покинула объединенное командование НАТО, однако она не намерена отказываться от применения ключевой статьи 5 договора Альянса.

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Темы: ФранцияКрымоккупация
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