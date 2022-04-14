CNN: США ведуть перемовини щодо візиту до України Блінкена чи Остіна

Чиновники США провели внутрішні попередні переговори щодо візиту в Україну високопоставленого посадовця - міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.

Джерело: джерело CNN

Деталі: Рішення ще далеке від остаточного, і візит зрештою може не відбутися.

Зазначається, що президент Джо Байден та віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом.

Нагадаємо: Днями до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.