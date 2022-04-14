Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

CNN: США ведуть перемовини щодо візиту до України Блінкена чи Остіна

Анастасія КалатурЧетвер, 14 квітня 2022, 03:20

Чиновники США провели внутрішні попередні переговори щодо візиту в Україну високопоставленого посадовця - міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.

Джерело: джерело CNN

Деталі:  Рішення ще далеке від остаточного, і візит зрештою може не відбутися.

Реклама:

Зазначається, що президент Джо Байден та віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом.

Нагадаємо: Днями до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: