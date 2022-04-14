CNN: США ведуть перемовини щодо візиту до України Блінкена чи Остіна
Четвер, 14 квітня 2022, 03:20
Чиновники США провели внутрішні попередні переговори щодо візиту в Україну високопоставленого посадовця - міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.
Джерело: джерело CNN
Деталі: Рішення ще далеке від остаточного, і візит зрештою може не відбутися.
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Зазначається, що президент Джо Байден та віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом.
Нагадаємо: Днями до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.