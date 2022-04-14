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CNN: США ведуть перемовини щодо візиту до України Блінкена чи Остіна

Анастасія КалатурЧетвер, 14 квітня 2022, 03:20

Чиновники США провели внутрішні попередні переговори щодо візиту в Україну високопоставленого посадовця - міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.

Джерело: джерело CNN

Деталі:  Рішення ще далеке від остаточного, і візит зрештою може не відбутися.

Зазначається, що президент Джо Байден та віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом.

Нагадаємо: Днями до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Теми: США
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