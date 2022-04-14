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CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина

Анастасия КалатурЧетверг, 14 апреля 2022, 03:20

Чиновники США провели внутренние предварительные переговоры насчет визита в Украину высокопоставленного чиновника – министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена.

Источник: источник CNN

Детали: Решение еще далеко от окончательного, и визит в конце концов может не состояться.

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Отмечается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.

Напомним: На днях в Киев с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Темы: США
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