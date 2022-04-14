Генсек ООН: Війна в Україні може привести 1/5 людства до небачених злиднів

Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до злиднів, нужденності та голоду в масштабах, небачених десятиліттями.

Джерело: генсек ООН Антоніу Гутерріш у Twitter

Дослівно: "Єдине міцне рішення війни та її наслідків для найбідніших і найвразливіших людей у світі – це мир".

Нагадаємо: Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що розв'язана Росією війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.