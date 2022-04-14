Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек ООН: Війна в Україні може привести 1/5 людства до небачених злиднів

Анастасія КалатурЧетвер, 14 квітня 2022, 05:57

Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до злиднів, нужденності та голоду в масштабах, небачених десятиліттями.

Джерело: генсек ООН Антоніу Гутерріш у Twitter

Дослівно: "Єдине міцне рішення війни та її наслідків для найбідніших і найвразливіших людей у світі – це мир".

Нагадаємо: Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що розв'язана Росією війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ООН
Головне сьогодні

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Київщина: правоохоронці виявили понад 900 тіл мирних мешканців 

Білий дім: Ми не відправляємо президента Байдена в Україну, хоча він готовий

фотоУ Києві та Київській області вночі лунали вибухи, постраждав завод

Усі новини...
ООН
Росія уже давно не має відношення до прав людини – Зеленський
Росіяни погрожували дипломатам в ООН, аби ті не голосували проти РФ – CNN  
Росія, яку покарали у Раді ООН з прав людини, оголосила, що образилася і йде
Останні новини
22:43
У Тбілісі запевнили, що не допомагають Росії обходити санкції Заходу
22:43
Росіяни внесли Дудя до реєстру "іноагентів"
22:42
МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"
22:40
На допомогу по безробіттю перекинули додатковий мільярд
22:31
фото Російська ракета пошкодила сортувальне депо "Нової пошти" в Миколаєві
22:30
Якими будуть завдання з історії на ЗНО-2022 – пояснюють організатори тестування
22:30
оновлено, фотоОбстріл Харкова: 10 загиблих, серед них немовля, десятки поранених
22:03
Посол Італії повернувся до Києва
21:52
На Київщині відновили всі газорозподільні станції
21:44
ОТУ "Схід": захисники знищили 22 окупанти, танк і БПЛА
Усі новини...