Генсек ООН: Война в Украине может привести 1/5 человечества к невиданной нищете

Война в Украине может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.

Источник: генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter

Дословно: "Единственное надежное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир".

Напомним: Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что развязанная Россией война в Украине угрожает продовольственной безопасности во всем мире.