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Генсек ООН: Война в Украине может привести 1/5 человечества к невиданной нищете

Анастасия КалатурЧетверг, 14 апреля 2022, 05:57

Война в Украине может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.

Источник: генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter

Дословно: "Единственное надежное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир".

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Напомним: Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что развязанная Россией война в Украине угрожает продовольственной безопасности во всем мире.

Темы: ООН
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