Генсек ООН: Война в Украине может привести 1/5 человечества к невиданной нищете
Четверг, 14 апреля 2022, 05:57
Война в Украине может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями.
Источник: генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter
Дословно: "Единственное надежное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир".
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Напомним: Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что развязанная Россией война в Украине угрожает продовольственной безопасности во всем мире.