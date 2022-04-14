Обстріл крейсера "Москва": у ЧФ Росії – "мінус" 16 крилатих ракет в Чорному морі

Після того, як українські захисники поцілили у ракетний крейсер "Москва", сумарна кількість крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають в Чорному морі, зменшилася до 56.

Джерело: головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook

Деталі: Ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.

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Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу. За словами Клименка, тепер сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі, зменшився з 72 до 56.

За даними головного редактора BlackSeaNews, у Чорному морі наразі перебувають такі ракетні кораблі ЧФ РФ з крилатими ракетами "Калибр":

фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет) фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет) корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет) корвет "Ингушетия" (8 ракет) корвет "Грайворон" (8 ракет) пч "Ростов-на-Дону" (4 ракети) - пч - підводний човен пч "Старый Оскол" (4 ракети) пч "Великий Новгород" (4 ракети) пч "Колпино" (4 ракети)

Отже сумарно у росіян в залпі – 56 ракет "Калибр".

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Також у Середземному морі застрягли через перекриття протоки Туреччиною ще такі ракетні кораблі:

Один ракетний фрегат ("Адмирал Григорович", ЧФ),

Один ракетний корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ),

Два ракетних пч ("Новороссийск" та "Краснодар", ЧФ).

Пряма мова: "Крім того, у Середземному морі перебувають ще 2 ракетних крейсери одного типу з ркр "Москва" - Varyag, Тихоокеанський флот та Marshal Ustinov, Північний флот, 2 - за класифиікацією НАТО - Guided Missile destroyers - Vice-Admiral Kulakov, Північний флот, Admiral Tributs, Тихоокеанський флот, 1 ракетний фрегат Admiral Kasatonov, Північний флот. Останній - носій гіперзвукових ракет "Циркон". Як мінімум 4-х з них не пропустила до Чорного моря Туреччина 28/02/2022".