Обстріл крейсера "Москва": у ЧФ Росії – "мінус" 16 крилатих ракет в Чорному морі
Після того, як українські захисники поцілили у ракетний крейсер "Москва", сумарна кількість крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають в Чорному морі, зменшилася до 56.
Джерело: головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook
Деталі: Ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.
Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу. За словами Клименка, тепер сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі, зменшився з 72 до 56.
За даними головного редактора BlackSeaNews, у Чорному морі наразі перебувають такі ракетні кораблі ЧФ РФ з крилатими ракетами "Калибр":
- фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет)
- фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет)
- корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет)
- корвет "Ингушетия" (8 ракет)
- корвет "Грайворон" (8 ракет)
- пч "Ростов-на-Дону" (4 ракети) - пч - підводний човен
- пч "Старый Оскол" (4 ракети)
- пч "Великий Новгород" (4 ракети)
- пч "Колпино" (4 ракети)
Отже сумарно у росіян в залпі – 56 ракет "Калибр".
Також у Середземному морі застрягли через перекриття протоки Туреччиною ще такі ракетні кораблі:
Один ракетний фрегат ("Адмирал Григорович", ЧФ),
Один ракетний корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ),
Два ракетних пч ("Новороссийск" та "Краснодар", ЧФ).
Пряма мова: "Крім того, у Середземному морі перебувають ще 2 ракетних крейсери одного типу з ркр "Москва" - Varyag, Тихоокеанський флот та Marshal Ustinov, Північний флот, 2 - за класифиікацією НАТО - Guided Missile destroyers - Vice-Admiral Kulakov, Північний флот, Admiral Tributs, Тихоокеанський флот, 1 ракетний фрегат Admiral Kasatonov, Північний флот. Останній - носій гіперзвукових ракет "Циркон". Як мінімум 4-х з них не пропустила до Чорного моря Туреччина 28/02/2022".