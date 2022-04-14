Обстрел крейсера "Москва": у ЧФ России - "минус" 16 крылатых ракет в Черном море

После того, как украинские защитники обстреляли ракетный крейсер "Москва", суммарное количество крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в Черном море, уменьшилось до 56.

Источник: главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook

Детали: Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.

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После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя. По словам Клименко, теперь суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56.

По данным главного редактора BlackSeaNews, в Черном море еще находятся такие ракетные корабли ЧФ РФ с крылатыми ракетами "Калибр":

фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет) фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет) корвет "Вышний Волочек" (8 ракет) корвет "Ингушетия" (8 ракет) корвет "Грайворон" (8 ракет) пч "Ростов-на-Дону" (4 ракеты) – пч – подлодка пч "Старый Оскол" (4 ракеты) пч "Великий Новгород" (4 ракеты) пч "Колпино" (4 ракеты)

Итого, суммарно у россиян в залпе – 56 ракет "Калибр".

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Также в Средиземном море застряли из-за перекрытия пролива Турцией следующие ракетные корабли:

Один ракетный фрегат ("Адмирал Григорьевич", ЧФ),

Один ракетный корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ),

Два ракетных пч ("Новороссийск" и "Краснодар", ЧФ).

Прямая речь: "Кроме того там находятся еще 2 ракетных крейсера одного типа из ркр "Москва" - Varyag, Тихоокеанский флот и Marshal Ustinov, Северный флот, 2 - по классификации НАТО - Guided Missile destroyers - Vice-Admiral Kulakov, Северный флот, Admiral Tributs, Тихоокеанский флот, 1 ракетный фрегат Admiral Kasatonov, Северный флот. Последний – носитель гиперзвуковых ракет "Циркон". Как минимум 4 из них не пропустила в Черное море Турция 28/02/2022".