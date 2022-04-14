Погоджено 9 гуманітарних коридорів – Верещук

На 14 квітня у регіонах України погоджено 9 гуманітарних коридорів, деякі з них – лише для приватного транспорту.

Джерело: віцепрем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук

Деталі: У цей четвер мають працювати 9 маршрутів для евакуації:

📌 З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

📌 Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

📌 Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

📌 Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

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📌 с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

📌 Рубіжне – Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Цьому передувало: Керівництво Донецької ОДА (ОВА) повідомило, що Маріуполь продовжують блокувати й не випускають із нього людей. Місто обстрілюють із літаків та артилерії.

На Донеччині російські війська "тиснуть" по всій лінії фронту.

Луганщина також перебуває під постійними обстрілами.