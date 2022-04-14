Согласованы 9 гуманитарных коридоров – Верещук

На 14 апреля в регионах Украины согласовано 9 гуманитарных коридоров, некоторые из них только для частного транспорта.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Детали: В этот четверг должно работать 9 маршрутов для эвакуации:

📌 Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

📌 Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

📌 Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

📌 Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

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📌 с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

📌 Рубежное – Бахмут.

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

Этому предшествовало: Руководство Донецкой ОГА (ОВА) сообщило, что Мариуполь продолжают блокировать и не выпускают из него людей. Город обстреливают с самолетов и из артиллерии.

В Донецкой области российские войска "давят" по всей линии фронта.

Луганщина также находится под постоянными обстрелами.