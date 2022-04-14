Регіони: схід – у вогні, Херсонщина – під обстрілами, з Маріуполя не випускають

У ніч на 14 квітня російські війська продовжували обстрілювати Херсонську область, Харків та Ізюм, міста Донецької й Луганської області – під постійним вогнем, із блокованого Маріуполя не випускають цивільних людей.

Джерело: дані керівників областей станом на 8-му ранку четверга 14 квтіня.

Деталі: Харків: у місті всю ніч тривали обстріли, інформація щодо постраждалих встановлюється. За добу по області – 10 поранених та 4 загиблих цивільних.

По області – ведуться бої в Ізюмі.

Луганщина: постійні мінометні обстріли, системи залпового вогню. Найгарячіше – у Золотому.

Попри відсутність гуманітарних коридорів, евакуювали 400 людей.

На Донеччині російські війська продовжують тиснути по всій лінії фронту: обстріли Авдіївки, Очеретинської ТГ, Мар'їнки, Торецької громади.

ВІДЕО ДНЯ

За добу – 11 поранених цивільних.

Вздовж лінії розмежування – руйнування житлових будинків та інфраструктури. За добу – 34 об'єкти (у тч 22 житлові будинки).

Маріуполь – без змін: блокада, обстріли авіацією та артилерією. Росіяни не випускають з міста людей.

На території Херсонщини за минулу ніч було чутно вибухи та обстріли. Зокрема в районі Чорнобаївки. Наслідки уточнюються.

На території області тривають мародерства росіян, загострюється гуманітарна криза.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Цьому передувало: Генштаб ЗСУ повідолмяв, що російські війська продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях