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Канцлер Австрії після розмов із Зеленським і Путіним все ще вірить у переговори між Україною і РФ

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 10:59

Канцлер Австрії Карл Негаммер вважає, що все ще залишається невелике вікно можливостей для переговорів між Росією та Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю агентствам DPA i APA.

"Обидва перебувають у стані воєнного мислення, але обидва знають, що це має закінчитися в якийсь момент" - заявив Негаммер, маючи на увазі Володимира Зеленського і Владіміра Путіна.

Але канцлер висловив побоювання, що спочатку буде загострення бойових дій на Донбасі: "Обидві сторони готуються до дуже напруженої і, з людської точки зору, нищівної битви".

У суботу Нехаммер був у Києві для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Потім у понеділок він відправився до Москви на зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним, що зробило його першим главою уряду ЄС, який зустрівся з Путіним після початку вторгнення.

Обидва візити були зосереджені на переговорах, які дві країни ведуть з метою припинення вогню. Однак, незважаючи на будь-який оптимізм щодо цих переговорів, їх недостатньо, щоб зупинити майбутню боротьбу за Донбас.

Однак, на думку канцлера Австрії, не всі двері для завершення війни шляхом переговорів закриті.

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"Велике питання полягає в тому, чи можливе припинення цієї війни зі збереженням обличчя для обох сторін" - зазначив Негаммер.

За його словами, останні санкції ЄС проти експорту електроніки послаблять військову силу Росії в середньостроковій перспективі. "Тому вони не будуть негайно сприяти тому, щоб Путін припинив війну" - зазначив Негаммер.

Водночас, за його словами, Путін визнає, що війна завдає економічної шкоди його країні.

Як повідомлялося, канцлер Австрії Карл Негаммер після переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним в його резиденції заявив, що розмова була "прямою, відкритою і жорсткою".

Теми: АвстріявійнаУкраїнаРосія
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