Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канцлер Австрии после разговоров с Зеленским и Путиным все еще верит в переговоры между Украиной и РФ

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 10:59

Канцлер Австрии Карл Негаммер считает, что все еще остается небольшое окно переговоров между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в интервью агентствам DPA и APA.

"Оба находятся в состоянии военного мышления, но оба знают, что это должно закончиться в какой-то момент" - заявил Негаммер, имея в виду Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Но канцлер выразил опасение, что сначала будет обострение боевых действий на Донбассе: "Обе стороны готовятся к очень напряженному и, с человеческой точки зрения, сокрушительному сражению".

В субботу Нехаммер был в Киеве для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем в понедельник он отправился в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, что сделало его первым главой правительства ЕС, которое встретилось с Путиным после начала вторжения.

Оба визита были сосредоточены на переговорах, которые две страны ведут с целью прекращения огня. Однако, несмотря на любой оптимизм по поводу этих переговоров, их недостаточно, чтобы остановить предстоящую борьбу за Донбасс.

Однако, по мнению канцлера Австрии, не все двери для завершения войны путём переговоров закрыты.

ВИДЕО ДНЯ

"Большой вопрос состоит в том, возможно ли прекращение этой войны с сохранением лица для обеих сторон", - отметил Негаммер.

По его словам, последние санкции ЕС против экспорта электроники ослабят военную силу России в среднесрочной перспективе. "Поэтому они не будут немедленно способствовать тому, чтобы Путин прекратил войну", - отметил Негаммер.

В то же время, по его словам, Путин признает, что война наносит экономический ущерб его стране.

Как сообщалось, канцлер Австрии Карл Негаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции заявил, что разговор был "прямым, открытым и жестким".

Темы: АвстриявойнаУкраинаРосcия
Главное сегодня

Зеленский собирал силовиков по Мариуполю: Делаем все для спасения людей

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

фотоЗа маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

фото, ВИДЕОСМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок

Все новости...
Австрия
Австрийский канцлер рассказал, что услышал от Путина на встрече тет-а-тет
"Прямо, открыто и жестко": канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным
Встреча Путина с канцлером Австрии прошла без переводчиков и помощников
Последние новости
02:05
Лидер "партии Меркель" критикует правительство за недостаточную поддержку Украины
02:01
Зеленский наградил еще более двухсот военных
01:40
Залужный обсудил с американским генералом бои на Донбассе и Харьковщине
01:34
Россия подтвердила угрозы всем странам, помогающим оружием Украине
01:12
Украинские защитники за сутки сбили 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты врага
00:28
Посол Франции вернулся в Киев
00:15
Враг обстрелял сортировочный центр Новой почты в Николаеве
00:11
Пограничная грузовая блокада и отсчет нефтяного эмбарго: итоги экономического фронта 15 апреля
23:54
Зеленский: Россия навсегда проиграла Украину
23:52
ВСУ так закошмарили россиян, что те уже бьют с дальнобойных самолетов – президент
Все новости...