Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канцлер Австрии после разговоров с Зеленским и Путиным все еще верит в переговоры между Украиной и РФ

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 10:59

Канцлер Австрии Карл Негаммер считает, что все еще остается небольшое окно переговоров между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в интервью агентствам DPA и APA.

"Оба находятся в состоянии военного мышления, но оба знают, что это должно закончиться в какой-то момент" - заявил Негаммер, имея в виду Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Реклама:

Но канцлер выразил опасение, что сначала будет обострение боевых действий на Донбассе: "Обе стороны готовятся к очень напряженному и, с человеческой точки зрения, сокрушительному сражению".

В субботу Нехаммер был в Киеве для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем в понедельник он отправился в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, что сделало его первым главой правительства ЕС, которое встретилось с Путиным после начала вторжения.

Оба визита были сосредоточены на переговорах, которые две страны ведут с целью прекращения огня. Однако, несмотря на любой оптимизм по поводу этих переговоров, их недостаточно, чтобы остановить предстоящую борьбу за Донбасс.

ВИДЕО ДНЯ

Однако, по мнению канцлера Австрии, не все двери для завершения войны путём переговоров закрыты.

"Большой вопрос состоит в том, возможно ли прекращение этой войны с сохранением лица для обеих сторон", - отметил Негаммер.

По его словам, последние санкции ЕС против экспорта электроники ослабят военную силу России в среднесрочной перспективе. "Поэтому они не будут немедленно способствовать тому, чтобы Путин прекратил войну", - отметил Негаммер.

В то же время, по его словам, Путин признает, что война наносит экономический ущерб его стране.

Как сообщалось, канцлер Австрии Карл Негаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции заявил, что разговор был "прямым, открытым и жестким".

Темы: АвстриявойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Австрия
Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: водителем микроавтобуса был отец погибших детей
В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Последние новости
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
Все новости...
Реклама: