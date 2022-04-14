Канцлер Австрии после разговоров с Зеленским и Путиным все еще верит в переговоры между Украиной и РФ

Канцлер Австрии Карл Негаммер считает, что все еще остается небольшое окно переговоров между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в интервью агентствам DPA и APA.

"Оба находятся в состоянии военного мышления, но оба знают, что это должно закончиться в какой-то момент" - заявил Негаммер, имея в виду Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Но канцлер выразил опасение, что сначала будет обострение боевых действий на Донбассе: "Обе стороны готовятся к очень напряженному и, с человеческой точки зрения, сокрушительному сражению".

В субботу Нехаммер был в Киеве для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем в понедельник он отправился в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, что сделало его первым главой правительства ЕС, которое встретилось с Путиным после начала вторжения.

Оба визита были сосредоточены на переговорах, которые две страны ведут с целью прекращения огня. Однако, несмотря на любой оптимизм по поводу этих переговоров, их недостаточно, чтобы остановить предстоящую борьбу за Донбасс.

Однако, по мнению канцлера Австрии, не все двери для завершения войны путём переговоров закрыты.

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"Большой вопрос состоит в том, возможно ли прекращение этой войны с сохранением лица для обеих сторон", - отметил Негаммер.

По его словам, последние санкции ЕС против экспорта электроники ослабят военную силу России в среднесрочной перспективе. "Поэтому они не будут немедленно способствовать тому, чтобы Путин прекратил войну", - отметил Негаммер.

В то же время, по его словам, Путин признает, что война наносит экономический ущерб его стране.

Как сообщалось, канцлер Австрии Карл Негаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции заявил, что разговор был "прямым, открытым и жестким".