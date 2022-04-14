Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС: Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть українських дітей

Роман ПетренкоЧетвер, 14 квітня 2022, 11:03
МЗС: Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть українських дітей
ФОТО ілюстративне, ZN.UA

Є загроза незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами без дотримання всіх необхідних процедур, визначених законодавством України, повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Джерело: МЗС

Деталі: МЗС пояснює, що окупанти продовжують насильно депортовувати з України людей, зокрема дітей, у т.ч. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули на війні.

Реклама:

Тому є загроза незаконного усиновлення українських дітей росіянами.

"Стурбованість" у МЗС викликає інформація про намір міносвіти РФ підписати з ОРДЛО "угоди", які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

За словами МЗС, такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, відповідних міжнародних організацій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: дітивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
діти
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: