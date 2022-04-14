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МИД: Есть угроза, что россияне будут усыновлять украинских детей

Роман ПетренкоЧетверг, 14 апреля 2022, 11:03
ФОТО иллюстративное, ZN.UA

Есть угроза незаконного усыновления украинских детей российскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Источник: МИД

Детали: МИД объясняет, что кафиры продолжают насильственно депортировать из Украины людей, в том числе детей, в т.ч. детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли на войне.

Поэтому есть угроза незаконного усыновления украинских детей русскими.

"Обеспокоенность" у МИДа вызывает информация о намерении минобразования РФ подписать с ОРДЛО "соглашения", которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.

По словам МИД, такие действия российских оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг (угон) и требуют решительной реакции международного сообщества, соответствующих международных организаций.

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Темы: детивойнаРосcия
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