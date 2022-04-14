ДБР підозрює в колаборації ексчоловіка Поклонської, який очолює фракцію ОПЗЖ Маріуполя

Державне бюро розслідувань підозрює у колаборації з ворогом керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради Володимира Клименка.

Джерело: ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора.

За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком "ексгенеральної прокурорки" Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.

Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції ОПЗЖ. Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України".

Деталі: Бюро не називає ім'я політика, але за даними джерела УП, це Володимир Клименко.

ДБР зазначає, що напередодні військового вторгнення РФ політик на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.

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На сторінці Клименка знаходимо пост від 22 лютого про те, що "влада, яка провалила відновлення миру в Україні та реінтеграцію Донбасу, має піти".

ДБР повідомляє, що праціники бюро знайшли члена ОПЗЖ на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя.

Повідомляється, що чоловіка перевірили через поліграф та "встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності". Наразі депутата передано Службі безпеки України, зазначають у ДБР.

"Українська правда" звернулася за коментарем до СБУ.